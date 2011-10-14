-S&P, İspanya'nın kredi notunu düşürdü LONDRA (A.A) - 14.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, İspanya'nın uzun vadeli kredi notunu indirdi. S&P yaptığı açıklamada, İspanya'nın uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirerek ''AA''dan ''AA-''ye indirdiğini, kredi notunun görünümünün ''negatif'' olduğunu bildirdi. Açıklamada, kredi notunun indirimine, ''İspanya ekonomisinin performansında bu yıl toparlanma işaretleri olmasına rağmen, yüksek işsizlik nedeniyle ülkenin büyüme görünümündeki risklerin artması, finansal koşulların zorlaşması, özel sektör borçlarının seviyesinin halen yüksek olması ve İspanya'nın büyük ticari ortaklarının ekonomilerindeki muhtemel yavaşlama'' gerekçe gösterildi. İstihdam piyasası reformunun tamamlanmadığına ve İspanya bankalarındaki muhtemel varlık kötüleşmesine işaret eden kuruluş, İspanya ekonomisinin 2012 yılı büyüme tahminini yüzde 1,5'den yüzde 1'e indirdi. S&P, ekonominin gelecek yıl daralması, mali pozisyonun hükümetin bütçe hedeflerinde önemli oranda sapması, ayrıca ek istihdam piyasası ve diğer büyümeyi artırıcı reformların ertelenmesi halinde ülkenin kredi notunda daha fazla indirime gidebileceği uyarısında da bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch de geçen hafta perşembe günü, Avro bölgesindeki finansman krizinin artması ve İspanya'daki özerk yönetimlerin kamu borçları sorunlarını gerekçe göstererek İspanya'nın uzun vadeli kredi notunu ''AA+''dan ''AA-''ye düşürmüştü. Fitch dün ayrıca UBS, Lloyd's ve Royal Bank of Scotland'ın kredi notlarını indirmiş, Barclays Bank, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank ve Societe Generale'ın kredi notlarını da olası indirim için negatif izlemeye almıştı.