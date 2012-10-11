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Ekonomi

S&P İspanya'nın kredi notunu düşürdü

S&P, krizin giderek derinleşmesi ve ülke üzerinde artan baskı nedeniyle, İspanya'nın kredi noturunu BBB+'dan BBB-'ye düşürdü

11 Ekim 2012 11:57

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, İspanya'nın kredi notunu düşürdü.

Kuruluş, krizin giderek derinleşmesi ve ülke üzerinde artan baskı nedeniyle, İspanya'nın kredi noturunu BBB+'dan BBB-'ye düşürdü.

BBB- yatırım yapılamaz ya da "çöp" seviyesinin bir üst seviyesi. Ancak kuruluş, kredi notunun daha da düşürülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İspanya'nın borç oranı oldukça yüksek ve euro bölgesinde işsizliğin en yüksek olduğu yer.

Uzmanlar, harcamalarda yapılan kesintilere ve vergi artırımlarına rağmen, İspanya'nın kurtarma fonuna başvurmak zorunda kalabileceğini söylüyor.

S&P, "düşürülen kredi notunun, yükselen ekonomik ve siyasi baskı nedeniyle İspanya'nın kamu maliyesi üzerindeki riskler ile ilgili görüşlerini yansıttığını" söyledi.

Kuruluş giderek derinleşen resesyonun İspanya'nın politika tercihlerini sınırlandırdığını belirtti.

İspanya hükümeti, geçen ay, kamu sektörü ücretleri ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler harcamalarında toplam 13 milyar dolar değerinde kesinti yapacağını açıkladı.

Kemer sıkma önlemleri ülkede büyük protesto gösterilerine neden oldu.

Yapılan kesintilere rağmen, İspanya hükümeti ülkenin gelecek sene toplam borç oranının Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla'nın yüzde 90'ı oranında olacağını söyledi.

İspanya'nın borçlanma maliyeti oldukça yüksek. Uzmanlar bu nedenle ülkenin kurtarma fonuna başvurmak zorunda kalacağını söylüyor.

Ancak İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos ülkesinin kurtarma fonuna ihtiyacı olmadığını söylemişti.

 

BBCTürkçe

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