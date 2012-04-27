S&P, İspanya'nın kredi notunu düşürdü

Standard & Poor's İspanya'nın uzun vadeli kredi notunu “A” dan 'BBB “ya düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) İspanya'nın uzun vadeli kredi notunu düşürdü.

S&P yaptığı açıklamada, İspanya'nın bütçe sorunlarının zayıf ekonomisi nedeniyle muhtemelen kötüleşeceği gerekçesiyle bu ülkenin uzun vadeli kredi notunu iki kademe birden indirerek “A”dan “BBB “ya düşürdüğünü bildirdi. İspanya'nın not görünümü ise negatif olarak belirlendi.

S&P, İspanya'nın notunu bu yıl ikinci kez kırmış oldu.

Kurumun not indirimi kararını, daralan ekonomiyle birlikte hükümetin bankalara gereken desteği veremeyeceğine yönelik endişeler nedeniyle düşürdüğü belirtildi.

S&P'den yapılan açıklamada "İspanya bütçesinin izlediği yol, ekonomik daralmayla birlikte daha da kötüye gidevbilir. Bununla birlikte, İspanya'nın bankacılık sektörüne daha fazla destek sağlamak zorunda kalacağına yönelik beklentilerimiz de artıyor. Sonuç olarak, İspanya'nın net kamu borcunun daha da artacağına inanıyoruz" ifadesine yer verildi.



Piyasaları etkilemedi



Avrupa borsalarının İspanya'nın not indirimi haberinden çok da etkilenmediği görüldü. FTSE 100 ve DAX yüzde 1'e yakın yükselirken, Madrid borsasında kayıp yüzde 1.26 seviyesinde oldu.