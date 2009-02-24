S&P Hindistan’ın görünümünü eksiye çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Hindistan'ın ekonomik görünümünü, "durağan"dan "olumsuz"a çevirdi.



Reyting kuruluşu, yeni ekonomik görünümün, Hindistan'ın kamu mali pozisyonundaki kötüleşmeden kaynaklandığını bildirdi.



Hindistan'ın kredi notunun düşürülebileceği belirtiliyor.



Ukrayna’nın da notu düşebilir



Bu arada, yine bir başka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunun indirilebileceğini belirtti.



Moody's, Ukrayna'nın kredi notunun değerlendirmeye alındığını kaydetti.

