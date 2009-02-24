T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

S&P Hindistan’ın görünümünü eksiye çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Hindistan'ın ekonomik görünümünü, "durağan"dan "olumsuz"a çevirdi.

24 Şubat 2009 02:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Hindistan'ın ekonomik görünümünü, "durağan"dan "olumsuz"a çevirdi.

Reyting kuruluşu, yeni ekonomik görünümün, Hindistan'ın kamu mali pozisyonundaki kötüleşmeden kaynaklandığını bildirdi.

Hindistan'ın kredi notunun düşürülebileceği belirtiliyor.

Ukrayna’nın da notu düşebilir

Bu arada, yine bir başka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunun indirilebileceğini belirtti.

Moody's, Ukrayna'nın kredi notunun değerlendirmeye alındığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24