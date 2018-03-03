SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: TARİHİMİZİN EN SIKINTILI DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan\'ı anma programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Tarihimizin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Adalet sıkıntılı, ekonomi sıkıntılı, dış politikada ciddi problemlerimiz var; ama bütün bu tabloya rağmen asla karamsar, ümitsiz değiliz. Çünkü biz Milli Görüşçüyüz\" dedi.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından, Saadet Partisi eski Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için İstanbul Ataşehir\'de anma programı düzenlendi. Burada konuşan Karamollaoğlu, \"Biz inanıyoruz ki Necmettin Erbakan 7 yıl değil 70 yıl geçse de hatırlanmaya, mazlumların yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Dikkatlerinizi çekmek istiyorum; ülkemizin içine sürüklendiği bu sıkıntılı günlerde neredeyse herkes Milli Görüşçü oldu. Herkes Erbakan\'ın yolundan gidiyor. Herkes Erbakan\'a sahip çıkıyor. Kimse darılmasın, kimse gücenmesin bugün Milli Görüşçü olmanın, Erbakan\'ın yolundan gitmenin en önemli ölçüsü Saadet Partili olmaktır. Çünkü Erbakan\'ın yolundan gitmek faiz lobisini zengin etmekle değil denk bütçe yapmakla mümkündür. Milli Görüşçülük şeker fabrikalarını haraç-mezat satmakla değil, Anadolu\'ya yeni fabrikalar kurmakla olur. Amerika Birleşik Devletleri\'ni stratejik müttefik kabul edenler, İsrail ile anlaşmalar imzalayanlar, onlarla dost olarak geçinenler değil D-8\'i yeniden inşa edenler Erbakan\'ın yolundan gidenler olacaktır\" dedi.

\"ZULÜM EBEDİ OLAMAZ\"

\"Tarihimizin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz\" diyen Temel Karamollaoğlu, \"Adalet sıkıntılı, ekonomi sıkıntılı, dış politikada ciddi problemlerimiz var; ama bütün bu tabloya rağmen asla karamsar, ümitsiz değiliz. Çünkü biz Milli Görüşçüyüz. Çünkü Anadolu Gençlik, Milli Gençlik var. Erbakan hocamızın sözleriyle seslenmek istiyorum: \'Ey yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kadar kayalar kadar sağlam olan Milli Görüşçüler. Şartlar ne olursa olsun gelecekten asla ümit kesmeyeceğiz. Çünkü zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır\'. Evet bugün ne yazık ki Fırat kan akıyor, Dicle kan akıyor. Suriye\'de, Yemen\'de, Doğu Guta\'da her gün yüzlerce insan kadın, yaşlı, çocuk can veriyor. Ama hamdolsun bu kanı durdurmak için çalışanlar da var. Evet bugün \'Bir damla petrol bin damla kandan daha değerlidir\' diyerek Ortadoğu\'yu kana bulayanlar var; ama hamdolsun bütün dünyanın karşısına dikilip \'Hayır, dünyanın hiçbir elması, zümrütü, mücevheri bir masumun bir damla kanından daha değerli değildir\' diyen Milli Görüşçüler var\" ifadesini kullandı.

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-Anma programından detaylar

-Karamollaoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detaylar