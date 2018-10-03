SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Mckinsey, Türkiye'ye atanmış bir kayyımdur

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulacak Maliyet Dönüşümü Ofisi'nin denetlenmesi konusunda ABD'li Mckinsey firması ile anlaşılmasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu "Mckinsey, Türkiye’ye atanmış bir kayyımdur. Malumunuz bu iktidar kayyımlarıyla ünlü.Belediyelere, şirketlere, derneklere, önüne gelen her yere kayyım atadı" değerlendirmesinde bulundu.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu yeni yasama döneminin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti. Karamollaoğlu, "TBMM demokrasilerde çözümün nihai adresidir.Bu yüzden meclis ne kadar güçlü olursa, Türkiye o kadar güçlenir. Milletvekilleri yapacakları çalışmalarda bir kişinin değil 81 milyonun temsilcisi olduklarını unutmamalıdırlar. 'Gücün Hukukunu' değil 'Hukukun Gücünü' koruyan bir duruş ortaya koymalıdır" diye konuştu.

Yeni yasama döneminde TBMM'den beklentilerini dile getiren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Temel hak ve özgürlükler teminat altına alınmalı, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü sağlanmalıdır. Ülkede barış ve huzur ortamını temin edecek bir dil ve üslup kullanılmalıdır.Bütün milletvekilleri yolsuzluk ve israfın üzerine gitmeli, ülke kaynaklarının titiz ve sıkı birer takipçisi olmalıdır."

"Mckinsey, Türkiye’ye atanmış bir kayyımdur"

Karamollaoğlu, "Elbette, demokrasi ile ekonomi birbirinden bağımsız düşünülemez.Bir milletin geleceğini bir kişiye bağlamak ne kadar yanlışsa,Bir ekonominin geleceğini de bir şirkete bağlamak o kadar yanlıştır.Bunun en son ve en dramatik örneği ekonomi yönetiminin ABD’li şirketlere teslim edilmesidir.Açık söylüyorum; Mckinsey, Türkiye’ye atanmış bir kayyımdur.Malumunuz bu iktidar kayyımlarıyla ünlü.Belediyelere, şirketlere, derneklere, önüne gelen her yere kayyım atadı.Şimdi de yürüttüğü yanlış politikalar yüzünden Türkiye Cumhuriyeti’ni, Amerika’lı bir kayyıma teslim etmek zorunda kalmıştır.Bu adım; daha anlaşılabilir bir ifade ile 'Ben bu ülkeyi yönetemiyorum. Amerikalı Mckinsey yönetecek' itirafından başka bir şey değildir." ifadelerine yer verdi.

"Çareyi Amerikan şirketlerinde, Fransız çiftçisinde aramaktan vazgeçin"

Fiyatların artmasına da değinen Karamollaoğlu, "Bu hafta domates 10 lirayı gördü. Allah göstermesin böyle giderse, bir kucak para ile bir paket tavuk alamaz hale geleceğiz.İçinde bulunduğumuz krizin ne kadar derin olduğu ortadadır. Defalarca söyledik lakin bir kere daha hatırlatmak istiyorum.Türkiye’de McKinsey gibi şirketleri cebinden çıkaracak bir sürü akademisyenimiz var ekonomistimiz var. Fransız çiftsinden çok daha çalışkan, çok daha üretken, çok daha fedakar çiftçilerimiz var.Bürokratımız var, iş adamımız var, müteşebbisimiz var. Her türlü imkan ve potansiyelimiz var. Çareyi Amerikan şirketlerinde, Fransız çiftçisinde aramaktan vazgeçin. Gelin kendi kaynaklarımıza, kendi insanımıza güvenin. İnanın işte o zaman bir çok şey düzelir" şeklinde konuştu.

SEKA'nın satılmasınıda eleştiren Karamollaoğlu, "Türkiye bugün kağıtta yüzde 100 dışa bağımlı hale geldi.Kağıt krizi yüzünden Türkiye kitap basamaz, gazete çıkaramaz hale geldi." dedi.