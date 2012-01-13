-S&P Fransa'nın notunu düşürdü BRÜKSEL (A.A) - 13.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P), aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avro Bölgesi ülkelerinin kredi notlarını düşürdüğü iddia edildi. Hükümet kaynaklarının AFP'ye verdikleri bilgiye göre, S&P, Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu düşürürken, Almanya, Hollanda ve Lüksemburg'un ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notlarını korudu. Kaynak, kuruluşun not kararı konusunda hükümetleri bilgilendirdiğini kaydetti. Aynı kaynak, Avusturya ve Finlandiya'nın kredi notuna ilişkin bilgi vermedi.