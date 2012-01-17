S&P, Fransa'nın kamu şirketlerinin notunu düşürdü

T24

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Fransız Ulusal Elektrik İdaresi EDF'in ve Fransa'nın elektrik iletim işleticisi RTE'nin uzun vadeli kredi notları ''AA-''den ''A ''ya, Fransız devlet demiryolları SNCF'in uzun vadeli kredi notu ise ''AA ''dan ''AA''ya düşürüldü.S&P, Cuma günü Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''AA '' ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti.