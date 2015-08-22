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Ekonomi

S&P: Erken seçim kredi notunu etkilemez

'Türkiye'nin sınırındaki jeopolitik riskler ve içeride artan terör olayları nedeniyle yatırımların ertelenmesi ve güvenin azalması büyümeye darbe vurabilir'

22 Ağustos 2015 00:38

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'de yapılacak erken seçim ile ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Değerlendirmede erken seçimin kredi notunu etkilemeyeceği belirtildi. Raporda ayrıca 'Türkiye'nin sınırındaki jeopolitik riskler ve içeride artan terör olayları nedeniyle yatırımların ertelenmesi ve güvenin azalması büyümeye darbe vurabilir" ifadesine yer verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'de yapılacak erken seçim ile ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin görüşlerini açıkladı. 'Erken seçim Türkiye için ne anlama geliyor' raporunda S&P, "Erken seçim tek başına ülkenin kredi itibarını etkilemese de yılın geri kalanında politik belirsizliğin devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

S&P, TL'nin dolar karşısında gerilemesine de değindi. Raporda TL'deki zayıflamanın TL varlıklara olan iştahı azaltabileceği uyarısında bulunuldu. Raporda ayrıca 'Türkiye'nin sınırındaki jeopolitik riskler ve içeride artan terör olayları nedeniyle yatırımların ertelenmesi ve güvenin azalması büyümeye darbe vurabilir" ifadesine yer verildi.

 

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