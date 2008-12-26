S&P: Durgunluk IMF’ye bağlı değil

S&P Türkiye analisti Soussa, Türkiye’nin, bir ekonomik durgunluğa girip girmeme konusunun, IMF ile yapılacak bir anlaşmaya bağlı olmadığını söyledi.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s Türkiye analisti Faruk Soussa, Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ilişkileri değerlendirdi.



Küresel istikrarsızlığın olduğu bir dönemde, IMF ile anlaşma yapılmasının önemine dikkat çeken Soussa, küresel düzeyde kırılganlığın iyice artış gösterdiği bir dönemde, yerel yönetim seçimleri öncesinde Türkiye’nin IMF ile anlaşma yapmasının yatırımcı güvenini artıracağını bildirdi.



Soussa, yatırımcı güvenindeki artışın da dış finansman kaynaklarına ulaşmak açısından önemli olduğunu vurguladı.



Durgunluk IMF anlaşmasına bağlı değil



Soussa, daha önce bazı reyting kuruluşlarında da yer alan ve Türkiye’nin IMF ile bir anlaşma yapmaması durumunda durgunluğa girebileceği yönündeki iddialara ilişkin olarak da Türkiye’nin, bir ekonomik durgunluğa girip girmeme konusunun IMF ile yapılacak bir anlaşmaya bağlı olmadığını vurguladı.



Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, daha önce yaptığı bir açıklamada, IMF programının olmaması durumunda, Türkiye’nin de 1-2 yıl içinde durgunlukla karşı karşıya kalacağını bildirmişti.



Bu arada, Türkiye’ye davet edilen IMF heyetinin yılbaşından sonraki hafta başında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s geçen ay, Türkiye’nin görünümünü, durağandan, negatife çevirmişti. S&P, Türkiye’nin, döviz cinsinden BB(-) ve yerel para birimi cinsinden BB olan kredi notlarını ise aynen teyit etmişti.

