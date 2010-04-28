S&P dünya piyasalarını karıştırdı

T24 - Yunanistan'ın notunun indirilmesiyle borç endişelerinin güçlenmesi piyasalarda sert düşüşe neden oldu. ABD borsalarında kayıp yüzde 2'yi aştı, İMKB ilk seansta yüzde 1.7 düştü. Dolar 1,51 liranın üzerine çıktı.

Kredi notunun indirilmesiyle birlikte siyasi baskıların Yunanistan'ı kurtaracak milyarlarca Euro'luk mali yardımı engelleyebileceği endişeleri güçlenirken, Avrupa ve ABD piyasalarında Yunanistan'ın borç krizinin borç seviyesi yüksek diğer Euro Bölgesi ülkelerine de yayıldığı endişesiyle sert kayıplar yaşandı.

ABD'de Dow Jones Endeksi yüzde 1.90, Nasdaq yüzde 2.04, S&P 500 endeksi yüzde 2.3 düşüşle ile kapanırken, Japonya'nın Nikkei endeksi ise bugün yüzde 2.5 düştü.

Dışarıdaki olumsuz havayla İMKB'de de düşüş yaşanıyor. İMKB Ulusal 100 Endeksi ilk seansta yüzde 1.7 düşüşle 57 bin 231 puana geriledi.

İki Euro ülkesinin notlarının düşürülmesinin ardından Euro da dolar karşısında 1,3143'le bir yılın en düşük seviyesine geriledi.



Dolar 1,51'i gördü

Bankalararası piyasada en iyi dolar alış kotasyonu Avrupa ülkelerinin borçluluğuna ilişkin endişelerle 1,51 TL'nin üzerine çıktı. Dolar 1,5140 liraya kadar yükseldi.

Bankalararası piyasada dün spot kapanışta 1,4870/1,4885 TL olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonlarının, Euro'nun dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle dün akşam saatlerinde elektronik işlemlerde 1,5060 seviyesine kadar yükselmiş bu sabah ilk işlemlerde güne 1,4950/1,5000 seviyesinde başlamıştı.



Petrol geriledi

ABD ham petrolünün varil fiyatı, ABD'de artan petrol stokları ve Yunanistan ve Portekiz ile ilgili gelişmelerin piyasalarda oluşturduğu baskıya bağlı olarak 1 doların üzerinde değer kaybetti ve 81.30 dolara düştü.



Yunanistan'a bir kötü haber daha

Standard & Poor's, Yunanistan'ın kredi notunu üç kademe, Portekiz'in notunu da iki basamak düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's dün Yunanistan'ın kredi notunu üç kademe indirerek yatırım yapılabilir seviyenin altına, yani spekülatif seviyeye indirirken, borç yükü konusunda endişeler oluşan diğer bir euro bölgesi ülkesi Portekiz'in kredi notunu da iki kademe indirdi.

Kredi notunun indirilmesiyle birlikte siyasi baskıların Yunanistan'ı kurtaracak milyarlarca euroluk mali yardımı engelleyebileceği endişeleri güçlenirken, Avrupa ve ABD piyasalarında Yunanistan'ın borç krizinin borç seviyesi yüksek diğer euro bölgesi ülkelerine de yayıldığı endişesiyle sert kayıplar yaşandı.

Yunanistan'ın notunu üç kademe indirerek "BB+"ya çeken S&P, görünümü ise "negatif" olarak açıkladı. Bu görünüm notun tekrar indirilebileceği anlamına geliyor. Yunanistan'ın notu indirimle birlikte, yatırım yapılabilir seviyenin altına, yani spekülatif seviyeye indi.

S&P not indirimine gerekçe olarak "Yunanistan hükümetinin borç yükünü hafifletmesinin önündeki siyasi, ekonomik ve mali engelleri" gösterdi.



IMF: Yunanistan'a verilecek kredi artabilir

Öte yandan Financial Times, IMF'nin Yunanistan'a vereceği kredi miktarını yükseltebileceğini bildirdi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, IMF, Yunanistan'a ilk planlalanın 10 milyar Euro üzerinde, yani yaklaşık 25 milyar Euro'luk kaynak sağlayabilir.



Tahviller çöp oldu

S&P, ayrıca Yunanistan’ın tahvillerini de junk yani çöp olarak yeniden tanımladı. Borçlanma kağıdı ihraçları için “kurtarma (recovery)” notunu “4” olarak belirleyerek, Yunanistan’da bir temerrüt veya yeniden yapılandırma durumunda borçlanma kağıtlarını ellerinde tutanlarının yatırımlarının ortalama yüzde 30-50’sini geri alacakları konusunda uyarıda bulundu.



CDS’lerde rekor düşüş

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Yunanistan’a 45 milyar euroluk destek konusunda yan çizmesi nedeniyle Komşu’daki kara bulutlar dağılmıyor. Yunanistan’ın 5 yıllık CDS’leri rekor seviye olan 736.3 baz puana yükseldi. Komşu ile Almanya’nın 10 yıl vadeli devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı ise 689 baz puana yükselerek en az 1998 yılından bu yana görülen en geniş seviyeye ulaştı. Euro da dolar karşısında gerilemeye devam ederek, 1.3307 seviyesini gördü.



Dow Jones yüzde 1.9 düştü Avrupa da bugün çökebilir

Yunanistan ve ardından Portekiz’in kredi notlarının düşürülmesinin bu sabah Avrupa borsalarında sert düşüşler yaşanmasına neden olacağı tahmin ediliyor. S&P’nin not indirim haberinden sonra euro dolar karşısında hızla değer kaybetti ve 1.3173’e kadar çekildi. Euro dolar karşısında sabah saatlerinde 1.34 seviyelerinden işlem görüyordu. Doların değer kazanmasına bağlı olarak Londra borsasında TL, dolar karşısında da 1.480 seviyelerinden 1.505 seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar Yunanistan’dan sonra ekonomik kriz sırasının Portekiz, İspanya hatta İngiltere’ye kadar uzanabileceği ve tüm Avrupa’ya yayılabileceği endişelerinin arttığına dikkat çekiyorlar. S&P’nin not indiriminin ardından açılan ABD piyasaları da gelişmelerden tedirgin oldu. Dow Jones yüzde 1.9’luk düşüşle 10 bin 991 puandan kapandı.



Portekiz'in notu iki kademe düştü

Kredi derecelendirme kuruluşu, Portekiz'in kredi notunu ise mali durumunun yapısal olarak zayıf ve ekonominin rekabet gücünün düşük olduğunu gerekçe göstererek iki kademe indirdi ve "A-" seviyesine çekti.

S&P açıklamasında Portekiz yönetiminin mali duruma istikrar kazandırmak için daha yoğun çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.







