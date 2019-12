S&P: Döviz cinsinden de notunuzu artıracağız ama

T24

Türkiye’de yeni temsilciliklerinin açılışı öncesi S&P Türkiye temsilcisi Zeyney Holmes, S&P’nin kıdemli analistlerinden Frank Gill ve S&P’nin ülke borçları araştırmalarının başındaki isim Yann Le Pallec, S&P’nin Türkiye’ye yönelik beklentileri ve kurumun Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik Hürriyet'ten'in sorularını yanıtladı.Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi notunun yükseltilmesinin o kadar da beklenmedik bir karar olmadığına dikkat çeken Le Pallec, S&P olarak bunun sinyalini daha önce verdiklerini belirtti.Le Pallec, “Yerel para cinsinden kredi notunun yükselmesi aslında o kadar da beklenmedik bir şey değildi. Daha önceki raporlarımızda da belirtmiştik. Döviz cinsinden not görünümünü de pozitif de tuttuğumuzu unutmayın” dedi.S&P analisti Frank Gill Türkiye’nin yerel para cinsinden notunun yükseltilmesinin Türk lirası cinsinden yatırımların son zamanlarda artması, hükümetlerin daha uzun vadeli tahviller piyasaya sürmeye başlamasıyla yakından ilgili olduğunu belirtti.Gill, “Unutmayın, döviz cinsinden kredi notuna yönelik görünümü pozitifte tutmaktayız. Bu da ileriki dönemde notun artabileceğine işaret ediyor. Ancak döviz cinsinden notu artırmamıza engel olan endişelerimizin temelinde Türkiye’nin cari açığı geliyor. Büyüme ve ülkeye gelen para akışındaki hız da önemli. Aslında bekleyip, hükümetin bu sorunu nasıl çözdüğünü görmek istiyoruz” diye konuştu.Gill ek olarak, hükümetin cari açıktaki hızlı büyümenin önüne geçmek için neler yapacağını da görmek istediklerini söyledi.Gill, “Görünüm pozitifte ancak döviz cinsinden not artırımı için en az iki yıla kadar beklememiz gerektiğini söyleyebilirim” dedi.S&P, Ağustos ayında ABD’nin notunu ilk kez kırdıktan sonra, bu hafta içinde İtalya’nın kredi notunu da indirdi. S&P’nin son dönemde özellikle 2008 krizinde etkin olamayıp, o dönemi telafi etmek adına bu kadar aktif olduğu yönünde yorumlar yapıldı.Le Pallec, “Aslında oldukça güzel bir bakış açısı bu. 2008 krizinden sonra, piyasalar ve profesyonel yatırımcılar için kredi notlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. S&P olarak her zaman aktiftik. İlk kez Yunanistan’ın kredi notunu 2004’te kırdık. Ancak o zaman Yunan tahvilleri ile Alman gösterge tahvilleri arasındaki getiri farkı çok değişmedi. Son dönemde piyasaların algısı değişti. S&P olarak dikkatleri üzerimize çektiğimizin de farkındayız. Ancak 2008’deki kriz sonrasında dersimizi aldık” dedi.Le Pallec, S&P olarak görevlerini yerine getirdiklerini belirtirken, son dönemde sadece euro bölgesinde Slovakya’nın notunu yükselttiklerine de dikkat çekti.S&P, son günlerde Slovakya, yerel para cinsinden Türkiye ve Brezilya’nın kredi notlarını yükseltti.S&P yetkilileri, son dönemde Avrupa’daki bankacılık sisteminde yeni bir ekonomik krizin patlak vereceği yönündeki spekülasyonları da değerlendirdi.Le Pallec, halihazırda ellerinde euro bölgesinin ekonomik açıdan sıkıntı içinde olan ülkelerinin tahvillerini bulunduran Avrupalı bankaların kredi notlarını düşürdüklerine dikkat çektikten sonra “Biz spekülasyon yapmayız. Mevcut durumu insanlara aktarırız. İşlerin pek de yolunda gitmediği ortada” dedi.Holmes ise olası bir krizin Türk bankacılık sektörünü nasıl etkileyeceği yönündeki sorumuza, “Türkiye’de oldukça sağlam sermayeli bir bankacılık sistemi var. Spekülasyon yapmak istemiyoruz. Ancak kriz olması durumunda Türk bankacılık sisteminin sağlam duruşunu devam ettireceğini söyleyebilirim” dedi.Son dönemde özellikle ABD’nin notunun indirilmesinin ardından İngiltere ve diğer AAA notlu ülkelerin bu notları ne kadar hak ettiğine yönelik tartışmalar başladı.Bu durumu değerlendiren Gill, “İngiltere bazında konuşmak gerekirse, ülkede alınan reform kararlarının oldukça başarılı olduğu söylenebilir. İngiltere’nin notunu koruyacağını düşünüyoruz. Ancak negatif izlemeye aldığımız ülkeler var. Bunlar, Portekiz, İtalya, İspanya, Slovenya, Kıbrıs” dedi.Bir ülkenin kredi notunun negatif izlemeye alınması, o ülkenin notunun kırılabileceği anlamına geliyor.Standard & Poor’s’un Türkiye temsilcisi olarak göreve başlayan Zeynep Holmes, “Uzun zamandır uzaktan olsa Türkiye üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık Türkiye’ye gelme zamanımız gelmişti. S&P’nin Türkiye’de ofis açmasının temel nedeni ülkenin son on yılda ekonomik performans açısından geldiği yer.La Pallec, “Uzun zamandır takip ettiğimiz iki piyasa vardı. Yeni ofis açma konusunda ilk tercihimiz Türkiye olurken, ikinci tercihimiz Polonya oldu. Buradaki potansiyelin farkındayız” dedi.S&P’nin Türkiye ofisinde şimdilik Türkiye temsilcisi olarak Zeynep Holmes görev alacak. Ancak kurum Londra merkezli ekonomist ve analistlerle çalışmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de büyümek istediklerini söyleyen Holmes, yakın zamanda yerel ekonomist ve analistlerle de çalışmaya başlamak istediklerini söyledi.