S&P de not yükseltti

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "BB" ye yükseltti.

Standard and Poor's'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise BB+'ya yükseltti.

Açıklamada, notlara ilişkin görünümün "pozitif" olduğu belirtildi.



Açıklamada şunlar yer aldı: "Türkiye borç yükünü istikrarlı şekilde azalttı. Dış piyasalardaki olumsuzluklara rağmen finans sektörü sağlam kaldı.

Görünümün pozitif olması gelecek 12-24 ay içinde not artırımı olabileceğini gösteriyor. Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı ana risk unsuru olarak duruyor.

Hükümet ekonominin esnekliğinin güçlendiriyor, mali plan gerçekçi. Finansman ve sermaye piyasalarının daha fazla istikrar kazanması daha fazla not artırımı getirebilir."

Önce FITCH, sonra MOODY's

Türkiye'nin kredi notunda son artışı Ocak başında 'sıfırcı hoca' olarak anılan Moody's yapmıştı. Moody's Türkiye'nin kredi notunu Ba2'ye yükseltmişti. İlk artış ise Aralık başında Fitch'ten gelmişti. Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu iki kademe artırarak "BB+"ya yükseltmişti.

Türkiye'nin kredi notunda son durum



Fitch: Şu anda Türkiye BB+ seviyesinde. Notun 'yatırım yapılabilir' seviye olan BBB-'ye gelmesi için tek not artırımı gerekiyor.

S&P: Şu anda Türkiye BB seviyesinde. Sonrasında sırayla BB+ ve BBB- (yatirim yapilabilir seviye). Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviye için iki not artırımı gerekiyor.

Moody's: Şu anda Türkiye Ba2 seviyesinde. Sonrasinda sırayla Ba1 ve Baa3 (yatırım yapılabilir seviye). Yatırım yapılabilir seviye için iki not artışı gerekli.