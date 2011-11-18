-S&P, Brezilya'nın kredi notunu yükseltti SAO PAULO (A.A) - 18.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Brezilya'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu ''BBB-''den ''BBB''ye yükseltti, kredi not görünümünü de ''durağan'' olarak belirledi. S&P analisti Sebastian Briozzo yaptığı açıklamada, Brezilya'nın kredi notunun arttırılmasında mevcut yönetimin ihtiyatlı makro ekonomik politikalarının etkili olduğuna dikkati çekerek, çeşitlilik arz eden ihtiyatlı makroekonomik politikaların, ülkeye yönelik dış şokların etkisini sınırlamasının ve uzun vadeli büyüme hedeflerini desteklemesinin beklendiğini vurguladı. Kuruluş, Dilma Rousseff hükümetinin enflasyonla mücadele için aldığı önlemleri ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir işaret olarak değerlendirdi. Brezilya hükümeti, geçen yıl yüzde 7,5 oranında büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yalnızca yüzde 3,5 oranında büyüme elde etmesini bekliyor.