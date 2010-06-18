S&P BP'nin notunu düşürdü

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S&P'den yapılan açıklamada, not indiriminde Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının temizlenmesi ve zararların giderilmesinin şirkete maliyetine ilişkin tahminlerle şirketin en büyük pazarı ABD'deki politik baskının neden olduğu belirtildi.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ayrıca, şirketin notunun gelecekte yine düşürülebileceği uyarısında bulundu.





Bu ay ikinci kez BP'nin notunu düşüren S&P, bu indirimle BP'nin notunu iki basamak düşürmüş oldu.





S&P, BP'nin notlarını 4 Haziran'da negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.





Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de geçen salı günü, şirketin ''AA'' olan kredi notunu altı basamak birden düşürerek ''BBB''ye indirdiğini açıklamıştı.