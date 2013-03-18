S&P: Avrupa'da sosyal patlama olabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P İspanya, İtalya ve Fransa'daki yüksek işsizlik oranlarının sosyal patlama yaratabileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors’un Almanya yetkilisi Torsten Hinrichs Avrupa ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hinrichs Neue Alman Osnabrücker Zeitung gazatesine yaptığı açıklamada İspanya, İtalya ve Fransa’da yapılan bütçe kesintilerinin işsizlik oranını düşürme ve olası bir krizi engellemeye yeterli olmadığını belirtti.

Hinrichs, İspanya, İtalya ve Fransa’daki yüksek işsizlik oranlarının sosyal bir patlama yaratabileceğini açıkladı.

S&P yetkilisi İspanyol ve Portekiz halkının kemer sıkma politikalarına onay vermelerine rağmen bunun sonsuza dek süremeyeceğini ifade etti.

Hinrichs İtalya’daki yeni hükümetin ekonomik istikrarı sağlamada daha büyük bir risk oluşturduğuna değindi.

Almanya'ya övgü

Kredi notu AAA olan Almanya'nın notunun değişmeyeceğini belirten Hinrichs, Almanya'nın ekonomik istikrarı sağlayan nadir ülkelerden biri olduğunun da altına çizdi.

Henrichs Almanya’nın bankacılık sisteminin bir çok bankanın sektörün karlılığını düşürmesi haricinde bir sorunun olmadığını belirtti.

Sektörün finansman kaynakları ve öz sermaye artırımıyla olumlu yönde ilerlediğini de sözlerine ekledi.