S&P, AB'nin notunu düşürdü



S&P'nin önümüzdeki iki yıl içinde kredi notunun düşürülme ihtimali son kararla birlikte artmış oldu. Gerekçe olarak başta Yunanistan'ın yardım programı olmak üzere AB'nin finansal risklerinin arttığına dikkat çekildi.

S&P İngiltere'nin kredi notu görünümünü de geçen ay durağandan negatife çekmişti. İngiltere, AB bütçesine Almanya'nın ardından en çok katkıyı yapan ikinci ülke konumunda.

Yatırım fonu EFSI risk faktörü

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in gündeme getirdiği milyarlarca euroluk bir yatırım planı da S&P'nin gerekçeleri arasında yer alıyor. Plan kapsamında kurulacak Avrupa Stratejik Yatırım Fonu'nun (EFSI) üç yıllık dönem boyunca en az 315 milyar euro tutarında ek yatırımı harekete geçirmesi hedefleniyor. S&P, AB'nin yatırım fonu girişimini riskli görüyor.