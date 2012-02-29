S&P: AB şoklarına karşı en kırılgan Türkiye

T24 - S&P'nin Euro Bölgesi kaynaklı şoklara kırılganlık endeksine göre, en kırılgan gelişmekte olan Avrupa ülkesi Türkiye.



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors'tan Türkiye'ye uyarı geldi.

Standard & Poor's, yeni oluşturduğu gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin Euro Bölgesi kaynaklı şoklara kırılganlık (EESI) endeksine göre Türkiye'nin 2.94 puan ile en kırılgan ülke olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada endeksin ülke kredi notuyla doğrudan bir bağlantısı olmadığını ancak ülkelerin dış şoklara kırılganlığı konusunda fikir verdiğini belirten S&P, Türkiye'nin en kırılgan olduğu konuların ani finansman çıkışları ve dış finansman riskleri olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'den sonra Euro Bölgesi kaynaklı risklere karşı en kırılgan ikinci ülke ise 2.09 puan ile Macaristan oldu.