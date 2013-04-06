S&P 5 bankanın notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu artırmasından sonra, 5 banka ve 1 finansal kuruluşun notunu da BB+’ya yükseltti.

S&P’den yapılan açıklamada İş Bankası, Garanti Bankası, HSBC Bank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Garanti Finansal Kiralama’nın, notları ‘BB’den ‘BB ‘ya yükseltildiği, görünümün durağan olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Türk bankaların güçlü karlılık performansı göstermeye devam etmesini bekliyoruz” ifadesine yer verilirken, Türk bankalarının önümüzdeki dönemde kredi notunun yukarı yönlü hareketinin Türkiye’nin kredi notu ile yakından ilişkili olduğuna dikkati çekildi.

Türk bankalarının önümüzdeki dönem performansına ilişkin olarak, yeterli varlık kalitesini ve sermaye yapısını korumayı devam ettirmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türk bankalarının güçlü yönlerine vurgu yapılırken, bankaların yurt dışında artan borçlanmasının bir risk unsuru olarak görüldüğü uyarısında bulunuldu.