T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

S&P 5 bankanın notunu yükseltti

İş Bankası, Garanti Bankası, HSBC Bank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Garanti Finansal Kiralama’nın kredi notları yükseldi

06 Nisan 2013 14:22

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu artırmasından sonra, 5 banka ve 1 finansal kuruluşun notunu da BB+’ya yükseltti.

S&P’den yapılan açıklamada İş Bankası, Garanti Bankası, HSBC Bank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Garanti Finansal Kiralama’nın, notları ‘BB’den ‘BB ‘ya yükseltildiği, görünümün durağan olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Türk bankaların güçlü karlılık performansı göstermeye devam etmesini bekliyoruz” ifadesine yer verilirken, Türk bankalarının önümüzdeki dönemde kredi notunun yukarı yönlü hareketinin Türkiye’nin kredi notu ile yakından ilişkili olduğuna dikkati çekildi.

Türk bankalarının önümüzdeki dönem performansına ilişkin olarak, yeterli varlık kalitesini ve sermaye yapısını korumayı devam ettirmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türk bankalarının güçlü yönlerine vurgu yapılırken, bankaların yurt dışında artan borçlanmasının bir risk unsuru olarak görüldüğü uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

SPbankatürkiyekredi notu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24