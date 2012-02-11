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Ekonomi

S&P 34 İtalyan bankasının kredi notunu düşürdü

Standard and Poor's 34 İtalyan finansal kuruluşun notunu düşürdü.

11 Şubat 2012 19:28

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), aralarında UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro ve Mediobanca gibi önemli bankaların da bulunduğu 34 İtalyan finansal kuruluşun notunu düşürdü.


Kuruluştan yapılan açıklamada, kararın Ocak ayında İtalya'nın uzun vadeli kredi notunun iki kademe düşürülmesinin sonucu olduğu belirtildi. Kuruluş ayrıca, not indirim kararının İtalya'nın mali kırılganlığı ile bankaların düşük kar beklentisini yansıttığını vurguladı.


Kuruluş ayrıca bankacılık sektörü ülke risk değerlendirmesini “3” seviyesinden “4”e indirdiğini bildirdi.


S&P, 13 Ocak'ta yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'nın uzun vadeli kredi notunu “BBB “ya çekmiş, kredi not görünümünü ise “negatif” olarak belirlemişti.


İtalya'nın 1 trilyon 900 milyar euroya ulaşan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 120'lere ulaşmış bulunuyor.


Hükümet, kamu borcunu azaltmak için bu yıl düzenleyeceği farklı vadeli tahvil ihaleleriyle 450 milyar euro borçlanmayı hedefliyor. Ancak piyasalarda ciddi bir güven sorunu yaşayan İtalya'nın borçlanma maliyeti çok yüksek seviyelerde bulunuyor.

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