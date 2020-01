-S&P: ''15 ülkeyle ilgili yüksek alarm durumu sürüyor'' PARİS (A.A) - 07.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), baş ekonomisti Jean-Michel Six, 15 Avro Bölgesi ülkesindeki ''yüksek alarm durumunun'' sürdüğünü söyledi. Röportajda Six, Standard and Poor's kuruluşunun, 15 Avro Bölgesi ülkesinin kredi notunu düşüreceği yolunda dün yaptığı uyarı konusunda geri adım atmadı. Six, ''Avro Bölgesindeki ülkeler, seviyeleri farklı da olsa, büyük yabancı şirketler için endişe yaratmaya devam ediyor. Son altı aydır piyasalar, bu ülkelerin finansman ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda çekingen davranıyor'' ifadesini kullandı. S&P, dün yaptığı açıklamada Avro Bölgesinin kötüleşen borç krizinin bölgenin güçlü ülkelerini etkilediğini belirterek kredi notu AAA olan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda ile diğer 9 ülkenin kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye aldığını belirtmişti. Standard and Poor's, bu karara Avro Bölgesinde son haftalarda artan sistematik stresi gerekçe göstermişti.