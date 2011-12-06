-S&P 15 ülkeyi uyardı PARİS (A.A) - 06.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), 15 Avro Bölgesi ülkesinin kredi notunu düşüreceği uyarısında bulundu. S&P, yaptığı açıklamada Avro Bölgesinin kötüleşen borç krizinin bölgenin güçlü ülkelerini etkilediğini belirterek kredi notu AAA olan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda ile diğer 9 ülkenin kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye aldığını belirtti. Standard and Poor's, bu karara Avro Bölgesinde son haftalarda artan sistematik stresi gerekçe gösterdi. Avro Bölgesi'nin diğer iki ülkesi Yunanistan, en kötü kredi notuna sahipken Kıbrıs Rum Kesimi'nin kredi notu da izleme altında bulunuyor. S&P, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde diğer bir resesyon riskinin artmasının kararın sebeplerinden biri olduğunu da ifade etti.