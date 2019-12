-S&P 15 büyük bankanın notunu düşürdü NEW YORK (A.A) - 30.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren 15 büyük bankanın kredi notunu düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamada, 9 Kasım'da yayımladığı yeni kriterleri çerçevesinde dünyanın en büyük 37 bankasının kredi notlarının gözden geçirildiği ve bu gözden geçirme sonunda ABD ve Avrupa'da faaliyet gösteren 15 büyük bankanın kredi notlarının düşürüldüğü vurgulandı. S&P, aralarında Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays, UBS, Royal Bank of Scotland, Rabobank ve HSBC'nin de bulunduğu 15 bankanın notlarını düşürdü. 20 bankanın notlarını değiştirmeyen S&P, Bank of China ile China Construction Bank'ın notunu ise yükseltti. Kuruluş, bir yıldır bankaların kredi notlarını yeni kriterlere göre revize edeceğini belirtiyordu.