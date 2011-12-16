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Ekonomi

S&P 10 İspanyol bankasının kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), 10 İspanyol bankasının kredi notunu düşürdü.

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), 10 İspanyol bankasının kredi notunu düşürdü.


Kuruluştan yapılan açıklamada, 9 Kasım'da yayımladığı yeni kriterleri çerçevesinde 10 İspanyol bankasının kredi notlarının düşürüldüğü, kredi not görünümlerinin ise ''negatif'' olarak belirlendiği bildirildi.


Söz konusu bankaların CaixaBank, Bankia, Banco Popular, Bankinter, Banco de Sabadell, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Ibercaja Banco, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian (Kutxa), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) ve Banco Financiero y de Ahorros olduğu kaydedildi. Standard & Poor's, 6 Aralık'taki açıklamasında, aralarında ''AAA'' notuna sahip Almanya, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda'nın da yer aldığı Avro Bölgesi'ne üye 15 ülkenin uzun vadeli kredi notlarını indirebileceği uyarısında bulunmuştu.


Kuruluş, benzer uyarıyı bölgenin bankacılık sektörü içinde yapmıştı.

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