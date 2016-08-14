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Spor

Sözünü tuttu; programa iç çamaşırıyla çıktı

İngiltere'nin efsane golcülerinden Gary Lineker Leicester City şampiyon olursa iç çamaşırıyla televizyona çıkarım" sözünü tuttu

14 Ağustos 2016 22:56

İngiltere'nin efsane golcülerinden Gary Lineker, yorumculuk yaptığı televizyon programına iç çamaşırıyla çıktı.

İngiltere'de bir futbol programda yorumculuk yapan eski milli futbolcu Gary Lineker, geçen sezon için söylediği "Leicester City şampiyon olursa iç çamaşırıyla televizyona çıkarım" sözünü tuttu.

Geçtiğimiz sezonun başlarında İngiltere Premier League'i Leicester City'nin şampiyon tamamlamasına ihtimal vermeyen efsane golcü Lineker, sunuculuk ve yorumculuk yaptığı bir futbol programına iç çamaşırıyla çıktı.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın uzun yıllar formasını giymiş 55 yaşındaki Lineker, 2015-2016'da Leicester City şampiyon olursa bu sezonun ilk televizyon programına iç çamaşırıyla çıkacağını dile getirmişti. Dün yayınlanan programa sözünü tutarak çıkan Lineker, Leicester City logolu iç çamaşırı giydi.

Gary Lineker, futbol kariyerine, 8 sene oynadığı Leicester City'nin altyapısında başlamış, Everton, Barcelona, Tottenham ve Nagoya Grampus takımlarında da forma giymişti.

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