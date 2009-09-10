'Sözümüzü tutmazsak, Namibya'ya iltica ederim'

"Avrupa Birliği olarak sözümüzü tutmazsak, Namibya'ya iltica başvurusu yaparım." Bu sözler Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini destekleyen Akil Adamlar Grubu'ndan Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'ye ait.

Paris'te Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun raporunu sunan Nobel Barış Ödül'lü Ahtisari, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi, yavaşlayan reform sürecine de dikkati çekti.

Ahtisaari, Sarkozy'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tutumuna atfta bulunarak, "Avrupa Birliği olarak sözümüzü tutmazsak ne hale geliriz?" diye sordu, "Ben Namibya'dan iltica talep edeceğim" diye yanıt verdi.

'Politik Avrupa ikiyüzlülüğünden vazgeçelim'

Eski Fransa Başbakanı ve Bağımsız Türkiye komisyonu Üyesi Michel Rocard da, "Politik Avrupa ikiyüzlülüğünden vazgeçelim" diyerek Türkiye'nin AB sürecine açık destek verdi.

Rocard, katılım sürecinin Ermenistan, Kıbrıs, Kürt sorunu gibi konulara da ciddi katkı sağladığını belirtti.

'Sarkozy Türkiye'ye borçlu'

Eski Fransa Başbakanı, "Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Suriye ile yakınlaşmasını Türkiye'ye borçlu" ifadesini kullandı.