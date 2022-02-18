Sözcü yazarı Muratoğlu: Ülke ilmek ilmek örülen şaşalı bir batış hikâyesine giderken bu sevinç niye?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın kur korumalı mevduat hesabının 349 milyar liraya ulaşmasını açıklamasına ilişkin olarak "Bu kadar mı görmekten acizler geleceği? İlmek ilmek örülen şaşalı bir batış hikâyesine giderken ülke bu sevinç niye?" diye sordu.

Kur korumalı mevduatın "opsiyonlu faiz artışı" olduğuna işaret eden Muratoğlu "Hem de belirleyemediğin, hesaplayamayacağın bir faiz artışı… İş kontrolden çıkarsa Merkez Bankası kendi inisiyatifinde ve ucu belli olmayan bir faturanın altında kalacaktır. Neye güveniyorlar? Kaçacak yabancı yatırımcı kalmaması ve içerideki paranın süresiz kontrol edilebileceğinin sanılması. Dolar artmaya mı başladı, en kötü artırır tekrar munzam karşılıklarını… Al sana dövize müdahale edecek kaynak yaratıldı. Nereye kadar sürer bu avuç içi kadar mutluluk?" dedi.

Muratoğlu, şirketlerden kur korumalı mevduata geçişin fazla olduğunu ancak bunun TL'ye olan güvenden değil getirilen vergi muafiyetinden dolayı şirketlerin vergi ödemek istememesinden kaynaklandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yani hem devletin vergi gelirleri düştü hem de bu açığı kapatmak için vatandaşın vergileri hedefe konuldu

Şirketler altı ay sonra tekrar dövize dönmeye karar verirlerse ne olacak? Açıklanan paranın çok büyük kısmı Türk Lirası mevduattan dolar korumalı mevduata geçenler… Hali hazırda lira hesaplarında durmakta olan mevduata boş yere devlet kur garantisi verildi.

Oldu da dolar arttı… Aradaki farkı devlet nasıl ödeyecek? Bir zahmet bu senaryoyu da anlatsalar… Para basacaklar. Enflasyon yaratacaklar"

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