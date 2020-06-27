Sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan arkadaşlarıyla vedalaştı, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'la söz kesen ve Çaykur Rizespor ile sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Golcü futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor.

Çaykur Rizespor'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı Oğulcan Çağlayan TFF'ye başvurarak sözleşmesini fesh etmişti.

İsmi Galatasarayla anılan 24 yaşındaki golcü futbolcu fesih sonrası Denizlispor maçından önce takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı.

Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon 24 maçta 4 gol atan Oğulcan Çağlayan bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.