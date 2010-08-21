-SÖZLEŞMELİNİN YER DEĞİŞİKLİĞİ DANIŞTAYDA ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Türk Sağlık-Sen, sözleşmeli personelin çalışma esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararında yer alan ''sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz'' hükmünün iptali için Danıştayda dava açtı. Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığında görevli sözleşmeli memurların kısıtlıda olsa eş durumu tayini hakkından yararlandırıldıkları hatırlatıldı. Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli personelin, her üniversite ayrı bir kurum sayıldığından eş durumu tayin hakkından yararlanamamalarının ciddi mağduriyetlere yol açtığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Dava dilekçesinde söz konusu düzenlemenin anayasaya kanun önünde eşitlik başlığının taşıyan 10. maddesine aykırı olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarda 'Eşitlik ilkesiyle güdülen amaç, aynı koşullar içinde bulunan özdeş nitelikteki durumların yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamaktadır. Ancak, aynı işi yapan ve aynı sorumlulukları taşıyan ve kamu hukuku ilişkisi içinde çalışan kişilerin aynı statü içinde bulunmaları gerekirken, bunların ayrı statülerde ve çok farklı ücretlerde çalıştırılmalarında isabet bulunmamaktadır' yönünde tespitte bulunulduğu hatırlatıldı. Dilekçede ayrıca 'Üniversite hastanelerinde görev yapan 4/B sözleşmeli personelin eş durumu tayin hakkından faydalandırılmamasının her türlü hukuki-vicdani ve mantıki temelden uzak bir uygulama olduğu açıkça görülecektir' denilerek söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istendi.''