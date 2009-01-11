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Ekonomi

Sözleşmelilere yüzde 4 zam

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin maaşları yüzde 4 artırıldı.

11 Ocak 2009 02:00

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin maaşları yüzde 4 artırıldı.

“İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2009’dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 2 bin 395 TL’den, 2 bin 491 TL’ye yükseltildi.

Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri de yüzde 4 oranında yükseltildi. Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin bu yıl da uygulanması sürecek. En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı da 2 bin 787 TL’den, 2 bin 898 TL’ye çıkartıldı.

Öte yandan, kapsama dahil tüm personel için 2009 yılının birinci altı aylık dönemdeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 5 bin 250 TL olarak tespit edildi. 2008 yılının ikinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 5 bin 25 TL idi.

(AA)

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