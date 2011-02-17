-SÖZLEŞMELİLERE NÖBET ÜCRETİ ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Türk Sağlık-Sen, çakılı kadroda görev yapan 15 bin sözleşmeli personelin 1 yıllık nöbet ücretlerini almak için kurumlarına başvurabileceğini bildirdi. Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Tam Gün Yasası'ndaki nöbet ücretleri ile ilgili hükmün 30 Ocak 2010 tarihinde uygulamaya girdiği, 4924 sayılı kanuna tabi çalışan çakılı sözleşmeli personelin bu tarihten itibaren nöbet ücreti almayı hak ettiği belirtildi. Sendika tarafından, ödenmeyen nöbet ücretlerinin daha kolay alınabilmesi için örnek dilekçeler hazırlanarak şubelere ve iş yeri temsilcileri aracılığı ile çalışanlara ulaştırıldığı belirtilerek, bu dilekçelerle başvuran Sağlık Bakanlığında çakılı kadroda görev yapan 15 bin sözleşmeli personele 1 yıllık nöbet ücretinin ödenmesi gerektiği kaydedildi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Tam Gün Yasası yürürlüğe girdikten sonra 11 Şubat 2010'da 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlandırılması için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduklarını, Bakanlığın da bunun üzerine Maliye Bakanlığından görüş talep ettiğini belirtti. Bununla ilgili dava da açtıklarını ifade eden Kahveci, ancak 1 yıldır çalışanların hak ettikleri nöbet ücretlerini alamadıklarını, kurumların bu talebe bir an önce olumlu cevap vermeleri gerektiğini savundu.