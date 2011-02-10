'Sözleşmeli'de komutan referansına öncelik tanınacak

T24 - 'Sözleşmeli Er' tasarısında referans kriteri! Buna göre tugay komutanı tarafından haklarında 'Sözleşmeli erbaş olur' belgesi düzenlenen personele öncelik tanınacak



Hükümetin, seçim tatilinden önce yasalaştırmak için Meclis'e gönderdiği 'Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Tasarısı'ndaki detaylar dikkat çekiyor. Sözleşmeli erliğin kapsamı, süresi ve ücretiyle birlikte şartları da düzenlemede yer alıyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





BORÇLULAR ALINMAYACAK



- Buna göre, askeri tugay veya eşidi birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında 'Sözleşmeli erbaş/er olur' belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilecek. Bir anlamda düzenlenen belgenin, iş dünyasında geçerli olan 'hamili yakınimdir' yaklaşımını, askeri sisteme de sokmuş olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Bu uygulamada amacın, tercübeli ve iyi eğitilmiş askerlerden yararlanma olduğu ifade edililyor.



- Yetersizlik ve görevde başarısız olma gibi gerekçelerin yanında, sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri aşırı borçlanma durumunda da süresi dolmadan feshedilebilecek. Bunun için, aşırı derecede borçlanma durumu tutanak ve her türlü belgeyle kanıtlanmış olması gerekecek.





'YABANCI GELİN'E MARKAJ



- Tasarıda, yabancı uyruklu kişilerle evliliklerde, 'mevzuat dahilinde Genelkurmay Başkanlığı'nca uygun görülmemek' de sözleşmenin feshi için aranan kriterlerden biri olarak belirtiliyor. Bu da 'yabancı gelinlerin' Genelkurmay tarafından mercek altında olacağının habercisi.





MUVAZZAFLA İZİNLER AYNI



- Sözleşmeli erbaş ve erler, muvazzaf askerler gibi kışlada kalacak, aynı kazandan yemek yiyecek. Günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri de, muvazzaf erbaş ve erlerle aynı olacak.





Gay ve iftiracılara kapı kapalı



- Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milleti'ni, devletini aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan hüküm giyenler, affa uğrasalar dahi sözleşmeli er ve erbaş olamayacak. Yalan tanıklık, suç uydurma fiillerinden cezalandıranların alınmayacağı da özellikle belirtildi.



- Aynı şekilde, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarıyla birlikte fuhuş da engellerden biri olarak sıralandı. Türk Dil Kurumu'nca 'doğal olmayan yakınlık' olarak çevrilen 'gayri tabii mukarenet' ifadesi de düzenlemede yer alıyor. Bu ifadeyle eşcinsellerin de sözleşmeli er olamayacakları kanuna girmiş olacak.







