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Sözleşmeli sağlıkçıya kötü haber

Türk Sağlık-Sen'in, Meclis Dilekçe Komisyonu'na, sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçirilmesi başvurusuna olumsuz yanıt geldi.

15 Kasım 2009 02:00

T24 - Türk Sağlık-Sen'in, Meclis Dilekçe Komisyonu'na, sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçirilmesi talebiyle yaptığı başvuruya olumsuz yanıt geldi.

Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'nın sendikaya gönderdiği kararda, Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin olarak komisyona gönderdiği yazıya yer verildi.

Bakanlık yazısında, sağlık hizmetlerinin, ülke genelinde en ücra köşelere kadar götürülmesi, dengeli ve adil bir şekilde sunulması amacıyla sözleşmeli personel istihdamının tercih edildiği ve bu istihdam modellerinin devamlılığına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi halinde sözleşmeli personel istihdamıyla sağlanan kazanımların yok olacağı gibi, sağlık personelinin ülke sathına dengeli dağılımı konusunda kat edilen mesafenin geriye gideceği vurgulandı.

Yazıda, "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, kanuni düzenleme gerektirmekle birlikte, açıklanan nedenlerle bakanlığımızca bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır" denildi.

Kararı değerlendiren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, "Kadro için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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