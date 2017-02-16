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Sözleşmeli pilot alımı sonuçları açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1. dönem sözleşmeli uçak pilotu alımı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu

16 Şubat 2017 20:31

Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinden duyurduğu açıklamada 1. dönem sözleşmeli uçak pilotu alımı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sözleşmeli uçak pilotu alımı başvuru sonuçları

 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

"2017-1. Dönem Personel Alımı çerçevesinde Sözleşmeli Pilot (Uçak) unvanı için başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR.

SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) unvanı için başvuruda bulunan adaylar 23/02/2017 tarihinde saat 10:00 da, EGM Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar /ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanlarında; 

1) Başvuruda Verilen Fotoğraflı ve İmzalı İş Başvuru Formu,

2) Fotoğraflı TC Numaralı Kimlik Belgesi ve fotokopisi,

3) Pilotluk Lisans Belgesi ve fotokopisi,

4) Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu,

5) Sağlık Kurulu Raporu Belgesi ve fotokopisi,

6) Temel plotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1. pilotluk belgeleri, Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı sahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm evrakları (sertifikalar, kurs belgeleri vs.)

Getirmeleri gerekmekte olup, bu evrakların sözlü ve/veya uygulamalı sınav esnasında kontrolü yapılacaktır.​​" ifadeleri kullanıldı.

 

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