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Ekonomi

SÖZLEŞMELİ PERSONELE İL İÇİ TAYİN ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 12:30

-SÖZLEŞMELİ PERSONELE İL İÇİ TAYİN  ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - İzmir Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli personelin il içinde tayin hakkı olduğuna karar verdi. Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Ödemiş Devlet Hastanesinde görev yapan sendika üyesi bir sözleşmeli sağlık çalışanının, Kiraz Devlet Hastanesine eş durumu tayini için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından İzmir Bölge İdare Mahkemesinde dava açıldı. Mahkemenin kararında, il içinde tayin talep eden sözleşmeli personelin bu isteğinin ''sözleşmeli personelin eş durumuna istinaden il içi tayininin mümkün olmadığı'' gerekçesiyle reddedildiği ifade edildi. Sözleşmeli personel ile ilgili Bakanlar Kurulu kararında sözleşmeli personelin 1 yıl çalışması, geçiş yapacağı ilde boş pozisyon olması ve kamu personeli olan eşinin kurum içi yer değişikliği olmayan veya zorunlu yer değiştirmeye tabi bir görevde bulunması kaydıyla eş durumundan tayininin yapılabileceği anımsatılan kararda, sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle il içi tayininin yapılmasına engel bir yasal düzenleme bulunmadığı vurgulandı. Bu nedenle tayin talebinin Bakanlar Kurulu kararı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, tayin isteminin kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Mahkeme, belirtilen gerekçelerle tayin talebinin reddedilmesine yönelik işlemi iptal etti.

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