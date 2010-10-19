T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TAZMİNATINI MAHKEMEYLE ALDI ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 14:36

-SÖZLEŞMELİ PERSONEL TAZMİNATINI MAHKEMEYLE ALDI ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Sözleşmesini fesheden personel, ödenmeyen iş sonu tazminatını mahkeme kararıyla aldı. Türk Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, sendikanın Malatya İdare Mahkemesinde açtığı davada, sözleşmeli personele yasal düzenlemeye rağmen verilmeyen iş sonu tazminatının ödenmesine hükmedildi. Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 3 yıl görev yapan sözleşmeli personelin, işten ayrılırken tazminat ödenmemesi üzerine açtığı davaya ilişkin kararda, Bakanlar Kurulu Kararında en az iki hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli personelin kendi isteğiyle sözleşmeyi feshetmesi halinde iş sonu tazminatından yararlanacağının yer aldığı vurgulandı. Kararda, idarenin, sözleşmeli personelin tazminat talebini reddetmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, personele tazminatının yasal faiziyle ödenmesine hükmedildi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların yasal haklarını bile mahkeme kanalıyla aldıkları garip bir durumun ortaya çıktığını belirterek, ''Bakanlar Kurulu Kararına rağmen idare tazminat ödemiyor. Mahkeme kararıyla çalışan tazminatına kavuşabiliyor. İdareciler bu tür tutumdan vazgeçmeli ve çalışanların yasal olarak ellerinde olan haklarını vermeli'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24