Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile adayların sözlü sınavdan elde ettikleri puanları gösterdi. Sınava katılan adaylar sonuçlar için MEB’den gelen resmi açıklama sonrası sonuç sayfasına yöneldi.

MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olabilmek için başvurularını gerçekleştiren adaylar mülakat aşamasındaki sonuçları öğrenmeye başladı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte elde ettikleri puanlara göre tercihlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler yeterli puanları almaları halinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacaklar.

MEB atama takvimi içerisinde paylaştığı bilgilerde sonuçların 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. Saatle ilgili resmi bir açıklama olmasa da sonuçlar öğlen saatlerinde erişime açıldı. Bugün açıklanan sonuçlar için gözler MEB’in resmi internet adreslerine yönelmişti.

Sözlü sınavlara ilişkin sonuçlar e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlara açıklandığı anda ulaşabilecekler.

E-devlet için TIKLAYIN.