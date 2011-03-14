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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE VİZE ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 18:54

-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE VİZE ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Anayasa Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilmelerine olanak tanıyan Kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Danıştay 12. Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ''sözleşmeli personel'' çalıştırılmasına ilişkin 4. maddesine 5473 Sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen ''Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin... '' ibaresinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.  Anayasa Mahkemesi, ''Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilmelerine'' olanak tanıyan Kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

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