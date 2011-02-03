Sözleşmeli öğretmene tayin müjdesi!

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 bin sözleşmeli öğretmenin eş durumundan tayinine imkan tanıyan sözleşmeli kadro vizesini onayladı.



Bakan Şimşek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen, kadroları bulundukları yerde çakılı olan ve bu nedenle de eş durumundan tayin edilemeyen öğretmenlerin, eşlerinin bulunduğu yerlere tayinine imkan tanıyan 2000 adet sözleşmeli kadro vizesini yarı yıl tatili bitmeden onayladı.



Buna göre, 2 bin sözleşmeli öğretmenin eş durumundan tayini yapılabilecek.



Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına sözleşmeli öğretmenler için 2 bin yeni kadro istemiyle başvuru yapılmıştı. Kadro ihdasına ilişkin Maliye Bakanı Şimşek'in imzası bekleniyordu.





