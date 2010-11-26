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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ EDİRNE (A.A)

26 Kasım 2010 14:09

-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ EDİRNE (A.A) - 26.11.2010 - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir ilköğretim okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan kişi, intihar etti. Kırcasalih beldesindeki bir ilköğretim okulunda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak Ersen D. (26), İstanbul'dan gelen 81721 sefer sayılı trenin geçişinde rayların üzerine yatarak intihar etti.  İntihar haberini alan ve olay yerine gelen Ersen D'nin yakınları sinir krizi geçirdiler. Bir süre önce evlenmek amacıyla birlikte olduğu kişiden, kızın yakınlarının bu birlikteliğe karşı çıkması üzerine ayrılan Ersen D'nin psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. 

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