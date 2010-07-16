-SÖZLEŞMELİ MEMUR YOLLUK PEŞİNDE ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Mahkeme kararları ile becayişlerde yolluk ücreti kazanılmasının ardından, becayiş yapan sözleşmeli memurlar yolluk ücreti almak için talepte bulunmaya başladı. Becayişlerde sözleşmeli personele yolluk ücreti ödenmesi kararı sendikaları harekete geçirdi. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında örgütlü olan Türk Sağlık-Sen, yolluk talebinde bulunmak isteyen sözleşmeli personel için örnek dilekçeler hazırladı. Hazırlanan dilekçelerde, Harcırah Kanunu'nun ilgili maddesinin, ''Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar'' şeklinde değiştirildiğine işaret edilerek, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 12 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yapılacak karşılıklı yer değiştirmelerde harcırah ödenmesi gerektiği belirtildi. Dilekçelerde, Maliye Bakanlığının konuya ilişkin görüşü de dikkate alınarak daha önce hak edilen harcırahın yasal faizi ile birlikte ödenmesi talep edildi. Türk Sağlık-Sen tarafından hazırlanan dilekçeleri sendikanın şubelerinden temin eden sözleşmeli personeller, talepte bulunmaya başladı. Ortalama ücret alan bir memurun gittiği yerin mesafesine göre bin 500 lira civarında yolluk ücreti alabildiği belirtildi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sözleşmeli personele yolluk verilmesi ile ilgili açtıkları davaların lehlerine sonuçlandığını anımsattı. İdarelerin mahkeme masraflarından kurtulması için sözleşmelilere yolluklarını ödemesi gerektiğini ifade eden Kahveci, şunları kaydetti: ''Sözleşmeli çalışanlar becayişte dönem şartı kalktığı için çalışanlar istedikleri zaman uygun birini bulduklarında becayiş yapıyorlar. Yeni bir yere yerleşen çalışanlar için yolluklar önemli. Türk Sağlık-Sen olarak hazırladığımız bu dilekçelerle çalışanların başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Ödememekte ısrar eden kurumlara karşı dava açıyoruz.''