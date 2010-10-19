Sözleşmeli memur tazminatını mahkeme kararıyla aldı

T24- Sözleşmeli memur, kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi halinde iş sonu tazminatı alması gerekirken, ödemesi yapılmayan, iş sonu tazminatını mahkeme kararıyla alabildi.



Bakanlar Kurulu Kararı’nda en az 2 hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ‘kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi halinde iş sonu tazminatından yararlanacağı’nın öngörülmesine rağmen, sözleşmesini fesheden memur, ödenmeyen iş sonu tazminatını mahkeme kararıyla alabildi.



Türk Sağlık-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Türk Sağlık-Sen’in Malatya İdare Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda mahkeme sözleşmeli personele yasal düzenlemeye rağmen verilmeyen iş sonu tazminatının ödenmesine hükmettiği belirtildi.



Mardin Ağız ve Diş sağlığı merkezinde 3 yıl görev yapan sözleşmeli memurun işten ayrılırken tazminat ödenmemesi üzerine açılan davada Mahkeme verdiği kararda Bakanlar Kurulu Kararında en az 2 hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli personelin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi halinde iş sonu tazminatından yararlanacağının yer aldığı ifade edildi.



İdarenin tavrında hukuka uyarlık bulunmuyor



Mahkeme, idarenin sözleşmeli memurun tazminat talebini reddetmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek sözleşmeli memura tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.



Çalışanların yasal haklarını bile mahkeme kanalıyla aldıkları garip bir durumun ortaya çıktığını belirten Türk Sağlık–Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Çalışanların yasal haklarını bile mahkeme kararıyla aldığı bir ortam var. Bakanlar Kurulu Kararına rağmen idare tazminat ödemiyor. Mahkeme kararıyla çalışan tazminatına kavuşabiliyor. İdareciler bu tür tutumdan vazgeçmeli ve çalışanların yasal olarak ellerinde olan haklarını vermelidirler” dedi.



