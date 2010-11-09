Sözleşmeli ere üç yılda 75 bin lira

T24 - Sözleşmeli erlere aylık 1500 lira maaş ödenecek, üç yıllık sürenin ardından ayrılmak isteyenler 30 bin lira da tazminat alacak. Er elbisesi giyip kışlada yatacaklar ve karavanadan yiyecekler. İzinli günleri dışında evlerine gitmeyecekler.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, sözleşmeli er uygulamasıyla ilgili detayları açıkladı.

Gazetelere yansıyan haberlerde profesyonel askerliğe geçişin bir adımı olarak sözleşmeli erlerin nasıl istihdam edileceğini anlatan Gönül, ilk etapta 50 bin personel planlandığını söyledi.

15 aylık normal askerliğini yapanlardan isteyenler sözleşmeli erlik için başvuracak, ayrıca komutanların referansları da alınacak.

Sözleşmeli erlik için lise mezunu olma koşulu aranmayacak, ilköğretim mezunları başvurabilecek.

Sözleşmeli erler, muharip sınıftan olacak. Terörle mücadele öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan her yerde sözleşmeli erler görev yapabilecek.

Maaşlar asgari ücretin katları olarak planlandı, sözleşmeli erlere her ay yaklaşık 1500 lira ödenecek. Ayrıca operasyon maaşlarına ek olarak operasyon tazminatı alacaklar. Operasyona çıktıklarında maaşlarına bir tazminat eklenecek. Böylece 2 bin lira civarına yükselebilecek. Maaşlar enflasyona göre artacak.

Normal SSK’lı olacak sözleşmeli erler, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Çalıştıkları süre emeklilik sürelerine sayılacak.

Sözleşme süresi ise asgari üç yıl olarak planlanıyor. Süre dolduğunda karşılıklı karar verilmesi halinde yeni bir sözleşme yapılacak.

Er elbisesi giyip kışlada yatacaklar ve karavanadan yiyecekler. İzinli günleri dışında evlerine gitmeyecekler. Belki bazıları onbaşı olabilecek ancak genel kariyerle ve askeri personel ödemeleriyle ilişkilendirilmeyecekler.

Sözleşmenin dolmasıyla ayrılacak olan bu erlere belli bir tazminat ödenecek.

Milli Savunma Bakanı Gönül, sözleşmeli erlerin kazanacağı parayı şöyle açıkladı:

"Bu erler 1500 lira civarında temel maaş ve artı olarak operasyon tazminatı alacaklar. Her yıl 15 bin lira biriktireceklerini tahmin ediyoruz. Bu tasarruf üç yılda 45 bin lira eder. Diyelim biz de ayrılırken 30 bin lira tazminat verdik. Bu durumda bu gencimiz sözleşmeli hizmeti üç yılda bitirse 75 bin lira gibi bir parayla ayrılacak. Bu günümüzde iyi bir para. Bu parayla bir iş kurması bile mümkün."