Sözleşmeli ere 84 bin lira tazminat

T24 - Sözleşmeli er çalışmasında ayrıntılar netleşti. 4/C'li olması kararlaştırılan sözleşmeli erler en çok 7 yıl görev yapacak. Maaşları bin 300-2 bin lira arasında olacak. Ayrıldığında aldığı maaş toplamının yarısı kadar ikramiye verilecek. Astsubaylık yolu da açık bırakıldı.



Ordunun profesyonelleşmesi öncesinde büyük önem taşıyan sözleşmeli er konusunda taslak hazırlandı. Hükümetin ilk etapta 50 bin civarında olmasını öngördüğü sözleşmeli er projesinde görev alacakların statüsünün 4/C olması kararlaştırıldı.

En az 3, en çok da 7 yıl bu görevi yapacak kişiler, 22 yaşında küçük, 26'dan büyük olamayacak. Görevine (komando, piyade, istihkamcı, levazımcı) göre maaşları belirlenecek bu kişiler bin 300 lira ile 2 bin lira arasında ücret alacak. Hazırlanan taslak gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanacak hale getirilecek. Bu kişilerin uzman çavuş ya da astsubaylığa kadar yükselme imkanları da olacak.

Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in "Bir an önce 'tek tip' askerlik uygulamasına geçilerek vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda yapılması, eğitimli insan gücümüzden daha uzun süre ve daha etkin şekilde yararlanılmasına imkan sağlanması önem arz etmektedir" şeklinde dile getirdiği ve hükümetin de hazırlıklarını başlattığı sözleşmeli er projesinde sona gelindi.

Yenişafak'ın haberine göre, geçtiğimiz cuma günü Başbakanlık'ta bir araya gelen sosyal güvenlik kurumu yetkilileri ile Maliye Bakanlığı yetkilileri, taslakta sözleşmeli erin statüsünü netleştirdi. Bugün yeniden bir araya gelinecek, ardından da çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile taslağa son şekli verilecek. Gelecek pazartesi de konu Bakanlar Kurulu gündemine getirilerek görüşülmesi sağlanacak.

Hazırlanan taslağa göre, 4/C'li olarak görev alacak sözleşmeli erler en az 3, en çok 7 yıl görev yapacak, uzman çavuşluğa ve astsubaylığa kadar yükselmelerine imkan sağlanacak. Bu unvanlara geçmeyen sözleşmeli erlerin görevlerinin bitiminde yaşları 30'u aşmayacak. Bu kapsamda 22 yaşından küçükler ile 26 yaşından büyükler başvuru yapamayacak. Askerliği sırasında da görev kabiliyetleri benimsenen kişiler arasından askerlik bitiminde de sözleşmeli erlik başvurusunda bulunmaları sağlanacak. Askerlik sonrası bu görev için birlik komutanları, Milli Savunma Bakanlığı'na önerebilecek.



Maaşları toplamının yarısını alabilecekler

Sözleşmeli erlere, meslekten ayrıldıklarında yaşamlarını sürdürebilmeleri ve iş kurabilmeleri için yüksek miktarda toplu bir paranın ödenmesi planlanıyor. Bu tutarın ne olacağı, şimdilik net değil. Ancak çalışmalar kapsamında, görev sırasında aldıkları maaşların toplamının en az yarısı olması üzerinde duruluyor. Buna göre, 2 bin lira alan bir sözleşmeli er, bir yılda 24 bin, 7 yıl görev yaptığında ise 168 bin lira maaş alacak. Görevden ayrılırken de bunun yarısını yani 84 bin lirayı toplu tazminat olarak alabilecek. Ya da bin 300 lira maaş alan bir sözleşmeli er, yılda 15 bin 600, 7 yıl görev yaparsa 109 bin 200 lira maaş alırken, 7 yılın sonunda ayrıldığında ise 54 bin 600 lira toplu para alabilecek.



Uzman erbaşlıkla uyum endişesi

Görüşmelerde, yürürlükte bulunan uzman er ve erbaşlık uygulamasıyla sözleşmeli er uygulaması arasında uyum sorunu yaşamasına ilişkin endişeler de dile getirildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın uzman erbaş uygulamasının da istenildiği şekilde işlevsel olmadığı vurgulandı. Uzman er ve erbaş konumundaki kişilerin de yasada ilk olarak 30 yaşına kadar bu görevde bulunacakları kararı olduğu hatırlatıldı. Ancak sürenin daha sonra 45 yaşına çıkarıldığı ve ardından da bu kişilerin devlet memurluğuna alındığı kaydedildi. Bu nedenle, sözleşmeli er projesinin de uzman erbaşlık sisteminde olduğu gibi iyi işleyemeyeceği kaygısı bulunuyor.



1300-2000 TL arası maaş

Sözleşmeli erlerin maaşlarına ilişkin çalışmalar sürerken, görev konumlarına göre farklı ücret almaları kararlaştırıldı. Görevini komando, piyade, istihkamcı, levazımcı gibi farklı yapanlara farklı ücret verilecek. Bu ücretlerin de skalası bin 300 lira ile 2 bin lira arasında olacak. Ücretler bu rakamların altında ya da üstünde olmayacak. Ancak Güneydoğu'da aktif çatışma içerisinde görev alanlara ayrıca bölge tazminatı verilecek.