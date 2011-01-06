'Sözleşmeli er'de sorun kalmadı

T24 - Hükümet içinde bakanlar arasında uzlaşma sağlanamayan sözleşmeli er düzenlemesi ile ilgili sorun aşıldı. Milli Savunma Bakanı Gönül, konunun ilk Bakanlar Kurulu gündemine geleceğini söyledi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, sözleşmeli er istihdamı konusunun sosyal güvenlikle ilgili boyutunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.



Gönül, TBMM Milli Savunma Komisyonuna gelişinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı: Gönül şunları kaydetti:



''Sözleşmeli er istihdamı konusunun sosyal güvenlikle ilgili yönünü dün akşam çalıştık. Müspet yönde, lehlerine getirdik zannediyorum. İkramiye ile ilgili çalışma da tamamlandı. Eğitim tazminatı konusunu da makul şekilde düzenledik. Yarın akşam metni dökülecek. İlk Bakanlar Kurulu toplantısına da gelecek.''



Ayrıca, TBMM Milli Savunma Komisyonunda, 40 yaşını dolduran ve yurtdışında yaşayan vatandaşların “dövizle askerlik yapmasını” öngören kanun teklifi kabul edildi.





