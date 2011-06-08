-SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - ''Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) ihtiyaç duyulan erbaş ve er kadrolarında kritik ve uygun görülen görevlerde yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin niteliklerini belirleyen yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yürütülecek. Yönetmeliğe göre, kanun ile en az ilköğretim mezunu, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayan, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyen ve 26 yaşından gün almayan Türk vatandaşları sözleşmeli er olabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı konusunda da bilgi verilen yönetmelikte, terhis belgelerinde ''sözleşmeli erbaş ve er olur'' kaydı olanların tercih sebebi olacağı belirtildi. Ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınan sözleşmeli er ve erbaş adaylarının askeri eğitimde başarılı olmaları durumunda sözleşme imzalanacak. Yetkili komutanlıklarca 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılırken sözleşmeler bir yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla 29 yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek. Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar liyakat durumu da dikkate alınarak gerekli şartları karşılamaları durumunda sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar ise yine aynı şartları karşılamaları durumunda sözleşmeli çavuşluğa geçebilecek. Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle TSK'da görev yapamayacağının, yetersizlik ve görevde başarısız olma nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceğinin sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılan, bir yılda 30 gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkum edilen, yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü faaliyetlerde bulunan, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilenlerle sözleşmeli er olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan, yetkili sağlık kurullarınca haklarında olumsuz karar verilen, herhangi bir suç sebebiyle 90 günden fazla tutuklu kalanlar ile göreve başlama tarihinden önce işlediği bir suç nedeniyle soruşturması devam edenlerden haklarında verilecek olan mahkumiyet hükmü göreve başladıktan sonra kesinleşmiş olan sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri süresinin bitiminden önce feshedilebilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerin özlük haklarının da yer aldığı yönetmelikte, bu kişilerin barış ortamında her sene 15 günü mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izinleri olduğu belirtildi. Ön sözleşme dönemi de dahil olmak üzere, giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi devlet tarafından sağlanacak sözleşmeyi erbaş ve erler, görev süresince kışlada kalacak. Gerekli şartları sağlayan sözleşmeli erbaş ve erler, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabilecek. Başvuru için en az üç yıl görev yapmak gerekiyor.