'Sözleşmeli er' tasarısı Başbakanlık'ta

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Sözleşmeli er ve erbaş tasarısı Başbakanlık'ta" dedi. Gönül ilk Bakanlar Kurulu toplantısında tasarının görüşüleceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı bu açıklamayı Meclis kulisinde yaptı.

Bakan, tasarının detaylarına girmedi ama sözleşmeli er modeline geçilmesine yönelik düzenlemenin artık Başbakanlık'ta olduğunu söyledi.

Düzenleme 15 aylık normal askerliğini yapanlardan isteyenlerin sözleşmeli erlik için başvurmasını öngörüyor.

Buna göre; sözleşmeli er ortalama 1500 lira alacak. Ancak bu ücret, operasyon tazminatıyla 2000 lirayı bulacak. Ve maaşları enflasyona göre artacak. Sözleşmeli erler normal SSK'lı olacaklar. Sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar. Çalıştıkları süre emeklilik sürelerine sayılacak.

İlk etapta 50 bin sözleşmeli er alınması üzerinde duruluyor. Sözleşmeli erler öncelikli olarak terörle mücadelede ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilecekler.



