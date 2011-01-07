T24 - Görev süresini tamamlayan sözleşmeli erlerin istihdam sorununu çözecek formül: Jandarma cezaevlerinden çekilecek, yerine uzman erler geçecek. Bu kişiler özel güvenlik elemanı olarak öncelikle istihdam edilecek



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından Bakanlar Kurulu'nda sunulan, son şekli verilen sözleşmeli er çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı ulaştı. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Profesyonel orduda paralı asker dönemini başlatacak çalışma, uzman çavuşların görev süresinin uzunluğu dikkate alınarak başlatıldı. Yeni modelle daha kısa dönemler halinde, genç ve dinamik bir kadronun dağda görev yapması hedefleniyor. Gönül'ün geçtiğimiz pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda verdiği bilgiye göre sözleşmeli erlerin görev süreleri netleşti. Vatani görevini tamamlayan erler terhis olduktan sonra en az 3 en fazla 7 yıl görev yapacaklar. Terhis olduktan sonra açıkta kalma riski de dikkate alınarak hazırlanan taslak, sözleşmeli erlere devlet memuru olabilmeleri için yaş sınırı getiriyor. İşte, sözleşmeli er modelinin son şekli:





29 YAŞ SINIRI: Görev süresini tamamlayan sözleşmeli erlerin devlet memuru olabilmesi için yaş sınırı getirilecek. Devlet memuriyetine girme yaşı 30 olduğu için 29 yaşında sözleşmeleri feshedilecek.



2 BİN TL MAAŞ: Ayda ortalama 1500 TL alacak olan sözleşmeli erlere operasyon tazminatı da ödenecek. Bu tazminatlarla birlikte paralı askerlerin eline ayda ortalama 2 bin TL geçecek.



YILLIK İKRAMİYE 10 BİN TL: Görev sürelerini tamamlayan sözleşmeli erlere her yıl için 10 bin TL ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Buna göre, 7 yılı tamamlayan sözleşmeli erlere ödenecek tazminat yaklaşık 70 bin TL'yi bulacak. Ancak, ödenecek tazminat konusunda Çalışma ve Maliye bakanlıklarının bazı çekinceleri bulunuyor. İkramiyenin 70 bin TL'yi bulacak olması çok sayıda devlet memurunun 30 yılda aldığı ikramiyenin üstünde olduğu için eşitlik ve adalet ilkelerini gündeme getirdi. Bu nedenle ikramiye sisteminde bazı değişikliklere gidilebileceği belirtiliyor.



ÖZEL GÜVENLİK YA DA KORUMA: Profesyonel askerlik sonrası sözleşmeli erler için 2 seçenek devreye girecek. Teröristle mücadele edecek sözleşmeli erler özel güvenlik elemanı ya da cezaevlerinin dış güvenliğinden çekilen jandarmanın yerini alarak, bu alanlardaki koruma görevlisi olarak istihdam edilecekler.



BEKÂRLAR SEÇİLECEK: Dağda görev yapmak isteyen erlerde en az ilköğretim mezuniyeti şartı aranacak. Gönüllüler, önce yazılı, daha sonra fiziki sınava tabi tutulacak. Görev verilecek sözleşmeli erler ağırlıklı olarak medeni durumu bekar olanlardan seçilecek.



3 AY EĞİTİM: Sözleşmeli er olmaya hak kazananlar Isparta Dağ ve Komando Okulu'nda 3 aylık özel bir eğitime tabi tutulacak. Eğitimleri tamamlananların birliklere atamaları yapılacak.



10 BİN KİŞİ ALINACAK: İlk etapta 10 bin sözleşmeli er istihdam edilecek.