Sözleşmeler yenilenmezse Türk müteahhitlerin Rusya kaybı 5 milyar doları bulacak!

Türk müteahhitlik firmaları en büyük pazarları olanRusya'dan iş alamıyor. Mevcut projeleri devam ettiren müteahhitlerin, Rusya nedeniyle 4-5 milyar kayıp yaşayabilir.

Dünya'da yer alan habere göre; bugüne kadar 64.5 milyarlık iş yapan Türk müteahhitleri son yaşanan olaylardan bir hayli etkilendi. 24 Kasım'da düşürülen Rus jetinin, bölgede iş yapan Türk müteahhitlik firmalarını etkilemeye devam ediyor.

Yurtdışı Türk müteahhitlik firmalarının en fazla iş yaptığı pazar olan Rusya'da Türk firmalarına sadece mevcut projelerini devam etme hakkı tanınırken, yeni sözleşme yapma ve yeni teklif verme hakkı ellerinde alındı. Bu nedenle firmalar 2016 yılı için Rusya'da bir projeksiyon yapamaz duruma geldi.



5 milyar dolarlık kayıp



Halen 53 projede devam izni alan Türk firmaları 2015'de Rusya'nın Avrupalı firmalara uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupalı firmaların yerine geçip daha büyük montuanlı işler olan, petrokimya tesisleri, rafineri boru hattı gibi daha teknik projelerin yapımına başlamışlardı.

Rusya'da alınan yeni iş miktarı 2013 yılında 4.8 milyar, 2014 yılında 47 projede 3.9 milyar dolar olurken, 2015 yılında ise Rusya'daki ekonomik krize rağmen 22 projede 5 milyar doları buldu. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin(TMB) verdiği bilgilere göre Rusya'da ihalesi tamamlanmış olup, imza aşamasında bulunan bazı projelerin önce durdurulduğu, ardından da iptal edildiği belirtilirken, bu nedenle Rusya'da yeni işler açısından yıllık ortalama 4 - 5 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu olabileceği aktarılıyor.

İran açılırsa cazip bir pazar olur



Rusya'nın yumuşayacağı yönünde duyumlar olsa da geçen süreçte bir değişikliğin olmadığı Rusya pazarının yerini doldurmak için arayış içine giren Türk firmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Güney Amerika ülkelerinden Şili, Kolombiya, Ekvator'a giderken, Sahra altı Afrika'sı, Hindistan gibi pazarlarda da arayışlarını sürdürüyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği yeni pazarlarla 5 milyar dolarlık pazarın hemen ikame edilmesinin kolay olmadığını belirtirken, ancak İran'ın açılması halinde sektör için cazip bir pazar oluşabileceğini kaydetti.