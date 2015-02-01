T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

‘Sözel silahsızlanma’ tavsiyesi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’a “sözel silahsızlanma” tavsiye etti.

01 Şubat 2015 14:27


http://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-finanzkrise-105.html

Welt am Sonntag gazetesine bir mülakat veren Schulz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yönelik sözel saldırılarda bulunmama konusunda Tsipras'ı uyardı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz “Almanları hırpalamak bazılarına iyi geliyor olabilir ama bu aynı zamanda bir dargörüşlülüktür ve bizi ileriye taşımaz” dedi. Schulz, Yunanistan Başbakanı'na “sözel olarak kendisini silahsızlandırmasını tavsiye ettiğini” belirtti.

Martin Schulz, Yunan hükümetinin Avrupa Birliği Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın yetkililerinden oluşan Troyka ile işbirliğini bitirme kararını da eleştirdi.

Avupa Parlamentosu Başkanı Schulz, “Eğer Yunan hükümeti, önceki hükümetin kabul ettiği anlaşmalara kendini bağlı hissetmiyorsa bundan sonra paranın akmayacağını da görür” dedi. İşbirliğinin yeni biçimlerinin müzakere edilmek zorunda olduğunu belirten Schulz bunun “provokasyon değil uzlaşma yoluyla olabileceğini” söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Yunanistan Başbakanı Aleksis TsiprasSonntagSchulz Almanya Başbakanı Angela MerkelTsiprasParlamentosu Başkanı SchulzYunanistan BaşbakanıSchulz YunanAvrupa Birliği Komisyonu Uluslararası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24