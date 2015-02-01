‘Sözel silahsızlanma’ tavsiyesi



http://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-finanzkrise-105.html

Welt am Sonntag gazetesine bir mülakat veren Schulz, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yönelik sözel saldırılarda bulunmama konusunda Tsipras'ı uyardı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz “Almanları hırpalamak bazılarına iyi geliyor olabilir ama bu aynı zamanda bir dargörüşlülüktür ve bizi ileriye taşımaz” dedi. Schulz, Yunanistan Başbakanı'na “sözel olarak kendisini silahsızlandırmasını tavsiye ettiğini” belirtti.

Martin Schulz, Yunan hükümetinin Avrupa Birliği Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın yetkililerinden oluşan Troyka ile işbirliğini bitirme kararını da eleştirdi.

Avupa Parlamentosu Başkanı Schulz, “Eğer Yunan hükümeti, önceki hükümetin kabul ettiği anlaşmalara kendini bağlı hissetmiyorsa bundan sonra paranın akmayacağını da görür” dedi. İşbirliğinin yeni biçimlerinin müzakere edilmek zorunda olduğunu belirten Schulz bunun “provokasyon değil uzlaşma yoluyla olabileceğini” söyledi.